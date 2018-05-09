У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

08:30, 9 травня 2018
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Ввечері у столиці до +21°.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com
Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 травня у столиці без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер східний та північно-східний, до 5,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:21, зайде о 20:27.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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