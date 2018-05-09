В Україні оголосили штормове попередження

09:34, 9 травня 2018
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В Украні очікуються грози.

В Україні оголосили штормове попередження / Фото УНІАН
В Україні оголосили штормове попередження / Фото УНІАН

У багатьох областях України 9 травня очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +26°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, протягом доби 9 травня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях та у Криму грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у середу, 9 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

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