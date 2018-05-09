Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежної небезпеки не буде лише у Львівській та Чернівецькій областях.

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Протягом найближчих днів майже по всій Україні очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

"9-12 травня в Україні, крім Львівської та Чернівецької областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у багатьох областях України 9 травня очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.