На річках України очікується підвищення рівнів води
Існує можливість підтоплення.
Протягом 9-10 травня на річках України очікується підвищення рівнів води.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 9 травня на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі, Десні нижче села Розльоти (Чернігівська обл.), у пониззі Сейму (Сумська обл.) зберігатиметься перевищення небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів).
Також 10 травня на Десні нижче Розльотів та у нижній течії Сейму відбуватиметься формування максимумів весняного водопілля зі збереженням затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток (Чернігівська, Сумська обл.).
Нагадаємо, у багатьох областях України 9 травня очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
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