На річках України очікується підвищення рівнів води

11:31, 9 травня 2018
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Існує можливість підтоплення.

На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН
На річках очікується підвищення рівнів води / УНІАН

Протягом 9-10 травня на річках України очікується підвищення рівнів води.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 9 травня на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі, Десні нижче села Розльоти (Чернігівська обл.), у пониззі Сейму (Сумська обл.) зберігатиметься перевищення небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів).

Також 10 травня на Десні нижче Розльотів та у нижній течії Сейму відбуватиметься формування максимумів весняного водопілля зі збереженням затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток (Чернігівська, Сумська обл.).

Нагадаємо, у багатьох областях України 9 травня очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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