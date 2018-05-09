Завтра у Києві без опадів, температура до +24°

Завтра у столиці буде сонячно.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 10 травня, у столиці без опадів, температура до +24°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +17°. Вітер північно-східний, до 5,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:20, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.