Завтра у Києві без опадів, температура до +24°

17:00, 9 травня 2018
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Завтра у столиці буде сонячно.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 10 травня, у столиці без опадів, температура до +24°.

В Україні оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +17°. Вітер північно-східний, до 5,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:20, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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