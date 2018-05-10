NASA показало супутникові фото виверження вулкану на Гаваях

Виверження Кілауеа викликало нові газові й лавові тріщини в зоні Східного Рифу вулкану.

Червоні ділянки позначають рослинність, чорним і сірим кольором позначені старі потоки лави / фото NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U. S./Japan ASTER Science Team

NASA опублікувало зроблені з космосу фото виверження вулкану Кілауеа на Гаваях.

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Як повідомляється на сайті NASA, виверження Кілауеа викликало низку нових газових і лавових тріщин в зоні Східного Рифу вулкана.

На першому зображенні червоні ділянки позначають рослинність, чорним і сірим кольором позначені старі потоки лави. Жовті області, накладені на зображення, показують гарячі точки - новостворені тріщини й лавові потоки.

Витоки діоксиду сірки з тріщин вулкана можна побачити на другому зображенні - вони проявляються в жовтому кольорі.

Витоки діоксиду сірки з тріщин вулкана проявляються в жовтому кольорі / фото NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U. S./Japan ASTER Science Team

Як повідомляв УНІАН, на Гавайських островах (США) почав виверження вулкан Кілауеа, з Великого острова евакуюють жителів.

***Кілауеа розташований на схилі вищого вулкана Мауна-Лоа і має висоту 1247 метрів над рівнем моря. Однак, якщо врахувати, що він знаходиться на дні Тихого океану, то висота Кілауеа складає близько 6800 метрів.

Вулкан за історію спостережень вивергався безліч разів. Перше задокументоване велике виверження сталося в 1790 році, останнім за часом виверження почалося 3 січня 1983 року. У фазу нової інтенсивної активності вулкан вступив 6 березня 2011 року.