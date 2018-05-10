Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)

08:05, 10 травня 2018
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Опади очікуються на півдні і заході країни.

Сьогодні місцями пройдуть дощі / Фото daynews.com.ua
Сьогодні місцями пройдуть дощі / Фото daynews.com.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

На річках України очікується підвищення рівнів води

На сході практично без опадів, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +26°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +24°. У центрі без опадів, температура до +25°.

Прогноз на 10 травня / УНІАН
Прогноз на 10 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 травня – Семена. У всіх регіонах Русі починалася оранка.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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