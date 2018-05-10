У Києві сьогодні без опадів, вдень до +24°

Ввечері у столиці до +17°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 10 травня, в столиці без опадів, температура до +24°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +17°. Вітер північно-східний, до 5,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:20, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

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