У Києві сьогодні без опадів, вдень до +24°

08:30, 10 травня 2018
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Ввечері у столиці до +17°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 10 травня, в столиці без опадів, температура до +24°.

На річках України очікується підвищення рівнів води

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +17°. Вітер північно-східний, до 5,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:20, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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