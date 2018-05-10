Українців попереджають про пожежну небезпеку

Надзвичайна пожежна небезпека очікується майже по всій країні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

"10-12 травня в Україні, крім Львівської та Чернівецької областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.