Українців попереджають про пожежну небезпеку

09:37, 10 травня 2018
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Надзвичайна пожежна небезпека очікується майже по всій країні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +24°

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

"10-12 травня в Україні, крім Львівської та Чернівецької областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

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