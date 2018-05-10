В Афганістані стався потужний землетрус

10:50, 10 травня 2018
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Про постраждалих не повідомляється.

В Афганістані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Афганістані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

В Афганістані 10 травня стався землетрус магнітудою 6,5.

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Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Гіндукуш, гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 97 км, передає Сіньхуа з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Наголошується, що це другий землетрус в Афганістані за останні два дні. Район Гіндукуш знаходиться в сейсмічно активній зоні.

Нагадаємо, на заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2, в результаті якого постраждало 105 осіб.

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