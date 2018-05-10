На Закарпатті внаслідок сходження зсуву зруйновано два житлових будинки

11:57, 10 травня 2018
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Також зсув накрив автомобіль. Постраждалих немає.

На Закарпатті стався зсув ґрунту / ДСНС
На Закарпатті стався зсув ґрунту / ДСНС

У селі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області внаслідок сходження зсуву зруйновано два житлових будинки.

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Як повідомили в прес-службі Закарпатської облдержадміністрації, НП сталася сьогодні вранці.

Згідно з повідомленням, зруйновано два житлових будинки, також зсув накрив один автомобіль. Постраждалих немає.

За словами голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, зараз на місці працюють представники Мукачівської РДА, рятувальники, геодезисти і представники інших служб.

"З протилежного боку гори розташований щебеневий кар'єр, і зараз фахівці з'ясовують, наскільки земляні роботи вплинули на формування зсуву", - додав він.

Нагадаємо, троє людей загинули в результаті сходження зсуву в провінції Шаньсі на півночі Китаю.

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