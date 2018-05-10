Скандинавський антициклон принесе до України похолодання - синоптик

12:45, 10 травня 2018
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Опади малоймовірні.

До України суне похолодання / Фото УНІАН
До України суне похолодання / Фото УНІАН

У п'ятницю, 11 травня, до України прийде похолодання.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +24°

"Уже із п'ятниці в Україну зайде скандинавський антициклон. Тобто, його вплив пошириться практично на всі наші області. А оскільки він формується з арктичним холодним повітрям, то й в Україні завтра відчутно похолодає. 

Протягом дня 11 травня температура повітря становитиме +14...+18 градусів, на заході буде найтепліше, +20...+25 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, завтра опади в Україні малоймовірні. На сході посилиться північно-східний вітер - до 15-20 м/с. 

Нагадаємо, 10 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

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