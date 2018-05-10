Жертвами повеней в Кенії стали більше 130 людей
Понад 220 тис. осіб залишилися без даху над головою
у результаті повеней в Кенії з березня 2018 року загинули 132 людини.
Повінь затопила Анкари (відео)
Також понад 220 тис. осіб залишилися без даху над головою, передає Синьхуа з посиланням на МВС країни.
Зазначається, що уряд Кенії виділив постраждалим продовольства на суму 6 млн доларів США, а також велику кількість ліків.
За словами генерального секретаря кенійського Червоного Хреста Аббаса Гуллета, щонайменше 32 з 47 округів країни потерпають від стихії. Раніше метеорологи поширили попередження про зсувах, які можуть статися через тривалі опади.
Нагадаємо, сильна злива затопила міський округ Сямень в провінції Фуцзянь на південному сході Китаю.
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