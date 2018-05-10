Жертвами повеней в Кенії стали більше 130 людей

14:25, 10 травня 2018
58
0

Понад 220 тис. осіб залишилися без даху над головою

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

у результаті повеней в Кенії з березня 2018 року загинули 132 людини.

Повінь затопила Анкари (відео)

Також понад 220 тис. осіб залишилися без даху над головою, передає Синьхуа з посиланням на МВС країни.

Зазначається, що уряд Кенії виділив постраждалим продовольства на суму 6 млн доларів США, а також велику кількість ліків.

За словами генерального секретаря кенійського Червоного Хреста Аббаса Гуллета, щонайменше 32 з 47 округів країни потерпають від стихії. Раніше метеорологи поширили попередження про зсувах, які можуть статися через тривалі опади.

Нагадаємо, сильна злива затопила міський округ Сямень в провінції Фуцзянь на південному сході Китаю.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індії 20 людей загинули через зливи В Індії 20 людей загинули через зливи
Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео) Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)
У Києві сьогодні до +26°, без опадів У Києві сьогодні до +26°, без опадів
В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта) В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
Спекотне літо: які рекорди побила температура в Україні у червні-липні (карти) Спекотне літо: які рекорди побила температура в Україні у червні-липні (карти)
Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео) Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)
У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео) У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
760 мм
2.2 м/с
84 %
Стрічка новин