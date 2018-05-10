Гідрометцентр попереджає про заморозки на сході України

Очікуються заморозки 0-3°.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Вночі 11 травня у східних областях України та Сумській області очікуються заморозки до 0-3°.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вночі у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 травня, до України прийде похолодання. Протягом дня 11 травня температура повітря становитиме +14...+18 градусів.