Завтра в Україні похолодає, без опадів (відеопрогноз)

16:30, 10 травня 2018
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Найпрохолодніше буде на сході країни.

Завтра в Україні похолодає / УНІАН
Завтра в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 травня, в Україні без опадів, температура до +23°.

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На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України сонячно. Температура до +23°.

У північних областях без опадів. Температура до +19°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +19°.

За народним прогнозом, 11 травня – Березосік. Ті, хто страждав весняними лихоманками, в цей день пили березовий сік, який у народі вважається лікувальним.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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