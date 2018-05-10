У Києві завтра без опадів, вдень температура до +18°

У столиці завтра похолодає.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 травня у столиці без опадів, температура до +18°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +15°. Вітер східний та північно-східний, до 5,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:18, а зайде в 20:30.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 травня, в Україні без опадів, температура до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.