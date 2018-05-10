До України йдуть заморозки - їх принесе арктичний циклон
В Україні очікується похолодання, температура повітря сягатиме +13...+19°С.
Цієї ночі в кількох регіонах України будуть заморозки, які принесе арктичний циклон.
Синоптики прогнозують 0... -3°С на поверхні ґрунту, передає Gazeta.ua.
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +18°
"Заморозки очікуємо в Чернігівській, Харківській, Луганській, Сумській областях. У наступні ночі хмари поглинуть заморозки і буде просто холодно. Температура повітря буде +13... +19°С", - розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.
Вже 12 травня на Харківщині, Луганщині, Донеччині та в районі Дніпра прогнозують дощі, вітер. Різко похолодає до +10...+16°С.
13 травня холодні дощі охоплять усю Україну. 14 травня їх очікують на півночі, заході та сході. На півдні та центрі — задощить не усюди.
Як повідомляла Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 травня, в Україні без опадів, температура до +23°.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +13°
-
Дніпро+27°... +16°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запоріжжя+29°... +15°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+27°... +15°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+28°... +15°
-
Луцьк+30°... +17°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+30°... +16°
-
Одеса+29°... +14°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+30°... +16°
-
Сімферополь+26°... +12°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+28°... +16°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +14°
-
Хмельницький+28°... +14°
-
Черкаси+26°... +13°
-
Чернігів+27°... +14°
-
Чернівці+28°... +15°