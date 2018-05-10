До України йдуть заморозки - їх принесе арктичний циклон

В Україні очікується похолодання, температура повітря сягатиме +13...+19°С.

Кілька областей накриють заморозки / фото pixabay.com

Цієї ночі в кількох регіонах України будуть заморозки, які принесе арктичний циклон.

Синоптики прогнозують 0... -3°С на поверхні ґрунту, передає Gazeta.ua.

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"Заморозки очікуємо в Чернігівській, Харківській, Луганській, Сумській областях. У наступні ночі хмари поглинуть заморозки і буде просто холодно. Температура повітря буде +13... +19°С", - розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Вже 12 травня на Харківщині, Луганщині, Донеччині та в районі Дніпра прогнозують дощі, вітер. Різко похолодає до +10...+16°С.

13 травня холодні дощі охоплять усю Україну. 14 травня їх очікують на півночі, заході та сході. На півдні та центрі — задощить не усюди.

Як повідомляла Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 травня, в Україні без опадів, температура до +23°.