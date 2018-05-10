Через теплу погоду в Україні збільшилась кількість комарів (відео)

Якщо після укусу не зникають свербіж і почервоніння, підвищується температура - слід звернутися до інфекціоніста.

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Через надмірно теплу погоду кількість комарів зросла утричі, тому не зважати на укуси фахівці не радять. Свербіж і почервоніння можна зняти медикаментами чи холодними примочками. Якщо нічого не допомагає, підвищилась температура чи виникла алергічна реакція – потрібно негайно звернутись до інфекціоніста.

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