Через теплу погоду в Україні збільшилась кількість комарів (відео)

21:01, 10 травня 2018
469
0

Якщо після укусу не зникають свербіж і почервоніння, підвищується температура - слід звернутися до інфекціоніста.

Кадр з відео ТСН
Кадр з відео ТСН

Через надмірно теплу погоду кількість комарів зросла утричі, тому не зважати на укуси фахівці не радять. Свербіж і почервоніння можна зняти медикаментами чи холодними примочками. Якщо нічого не допомагає, підвищилась температура чи виникла алергічна реакція – потрібно негайно звернутись до інфекціоніста.  

Як повідомляв УНІАН, до України йдуть заморозки - їх принесе арктичний циклон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
В Індії 20 людей загинули через зливи В Індії 20 людей загинули через зливи
Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео) Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)
На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів
В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта) В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
У столиці завтра без опадів, температура повітря до +26° У столиці завтра без опадів, температура повітря до +26°
Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
760 мм
2.2 м/с
84 %
Стрічка новин