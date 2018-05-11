Сьогодні в Україні без опадів, у всіх областях похолодає (карта)

Найпрохолодніше буде на сході.

Сьогодні в Україні похолодає / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 11 травня, в Україні без опадів, температура до +23°.

Читайте також Гідрометцентр попереджує про заморозки на сході України

На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України сонячно. Температура до +23°.

У північних областях без опадів. Температура до +19°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +19°.

Прогноз на 11 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 травня – Березосік. Ті, хто страждав весняними лихоманками, у цей день пили березовий сік, який у народі вважається лікувальним.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.