Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:35, 11 травня 2018
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Пожежна небезпека сягає 5 класу.

В Україні зберігається пожежна небезпека / volyn24.com
В Україні зберігається пожежна небезпека / volyn24.com

Протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні до +18°, без опадів

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"11-12 травня в Україні, крім Львівської та Чернівецької областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 травня, в Україні без опадів, температура до +23°.

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