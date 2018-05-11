Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає 5 класу.

В Україні зберігається пожежна небезпека / volyn24.com

Протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Читайте також У Києві сьогодні до +18°, без опадів

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"11-12 травня в Україні, крім Львівської та Чернівецької областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 травня, в Україні без опадів, температура до +23°.