Більше 70 тисяч людей постраждали через зливи в Китаї

10:47, 11 травня 2018
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Зливи зачепили 15 повітів Гуансі-Чжуанського автономного району.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Більше 70 тисяч людей у Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю постраждали від сильних злив.

Жертвами повеней в Кенії стали більше 130 людей

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на штаб по боротьбі з повенями і засухою Гуансі-Чжуанського автономного району.

Сильні зливи почалися 7 травня, у результаті постраждали 72,8 тисяч людей у 15 повітах. Понад 3,9 тисяч га сільськогосподарських структур були пошкоджені, електропостачання припинялося 16 разів, загальні економічні втрати склали близько 14,3 млн доларів.

Поки тривають сильні зливи, в автономному районі оголошено синій рівень небезпеки повеней.

Нагадаємо, 7 травня сильна злива затопила Черкаси. Більшість вулиць міста була затоплена водою.

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