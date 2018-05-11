Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і з дощами (карта)
Дощі очікуються практично по всій країні.
На вихідних в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю злива, +9°...+14°.
Сьогодні в Україні без опадів, у всіх областях похолодає (карта)
У Львові завтра без опадів, вночі +8°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, +6°...+20°.
У Луцьку в суботу вночі +10 градусів, удень +23°, мінлива хмарність. У неділю вночі +8°, вдень +19°, злива.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +10°...+20°. У неділю до +15°, дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю +11°...+20°.
У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю +10°...+19°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +8°, вдень +17°. У неділю хмарно, температура повітря +1°...+19°.
У Сімферополі завтра без опадів, +8°...+17°. У неділю +6°...+17°, можливий дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +12°, вдень +17°. У неділю без опадів, температура до +19°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +14°. У неділю температура до +20°, пройде дощ.
У Сєвєродонецьку завтра очікується дощ, температура вночі +6°, вдень +14°. У неділю +8°...+18°, злива.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +14°. У неділю пройде дощ, вночі +1°, вдень +12°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +7°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, вночі +7°, вдень до +21°.
У Трускавці в суботу сонячно, температура до +22°. У неділю температура до +20°, дощ.
У Сваляві завтра пройде дощ, +25°, у неділю ясно, температура повітря +5° ...+21°.
У Затоці в суботу хмарно, вночі +11°, вдень +20°. У неділю пройде дощ, температура до +18°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +18°, в неділю без опадів, температура повітря +11° ...+19°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +13°
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Дніпро+27°... +16°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +15°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+27°... +15°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+28°... +15°
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Луцьк+30°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +16°
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Одеса+29°... +14°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+30°... +16°
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Сімферополь+26°... +12°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+28°... +16°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +14°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+26°... +13°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +15°