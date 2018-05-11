Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і з дощами (карта)

Дощі очікуються практично по всій країні.

На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю злива, +9°...+14°.

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У Львові завтра без опадів, вночі +8°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, +6°...+20°.

У Луцьку в суботу вночі +10 градусів, удень +23°, мінлива хмарність. У неділю вночі +8°, вдень +19°, злива.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +10°...+20°. У неділю до +15°, дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю +11°...+20°.

У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю +10°...+19°, без опадів.

Прогноз на 12 травня / УНІАН

Прогноз на 13 травня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +8°, вдень +17°. У неділю хмарно, температура повітря +1°...+19°.

У Сімферополі завтра без опадів, +8°...+17°. У неділю +6°...+17°, можливий дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +12°, вдень +17°. У неділю без опадів, температура до +19°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +14°. У неділю температура до +20°, пройде дощ.

У Сєвєродонецьку завтра очікується дощ, температура вночі +6°, вдень +14°. У неділю +8°...+18°, злива.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +14°. У неділю пройде дощ, вночі +1°, вдень +12°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +7°, вдень +21°. У неділю пройде дощ, вночі +7°, вдень до +21°.

У Трускавці в суботу сонячно, температура до +22°. У неділю температура до +20°, дощ.

У Сваляві завтра пройде дощ, +25°, у неділю ясно, температура повітря +5° ...+21°.

У Затоці в суботу хмарно, вночі +11°, вдень +20°. У неділю пройде дощ, температура до +18°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +18°, в неділю без опадів, температура повітря +11° ...+19°.

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