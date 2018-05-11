Через аномально теплу погоду в Україні зацвіли рослини, які не повинні розпускатися одночасно (відео)

14:09, 11 травня 2018
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Ще не відцвів бузок, а вже літає тополиний пух.

Через надмірно теплу погоду в Україні зацвіли різні рослини / фото УНІАН
Через надмірно теплу погоду в Україні зацвіли різні рослини / фото УНІАН

В Україні через аномально теплу для травня погоду зацвіли рослини, які не повинні цвісти одночасно.

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Ще не відцвів бузок, а вже літає тополиний пух. Покриті квітами акації, каштани і черемха, а поруч цвіте шипшина і чайна троянда, йдеться в сюжеті ТСН.

Також на підході липа, яка замість липня хоче розцвісти в середині травня. Причиною такого буйного цвітіння стало різке підвищення температури і мала кількість опадів.

Нагадаємо, через надмірно теплу погоду кількість комарів зросла втричі.

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