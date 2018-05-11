Вулкан Кілауеа на Гаваях може вибухнути
Якщо вибух станеться, викиди попелу і вулканічних порід будуть загрожувати населеним пунктам в радіусі кількох кілометрів від кратера
Вулкан Кілауеа на Гаваях може знову вибухнути.
В Афганістані стався потужний землетрус
Такий висновок зробили фахівці з Геологічної служби США, оскільки в кратері вулкана прогримів потужний вибух, передає Euronews.
Рівень лави падає і якщо він виявиться нижче критичної позначки, в розпечене озеро може почати надходити вода. Це і загрожує вибухами.
Якщо це станеться, з кратера на сотні метрів будуть розлітатися брили вагою до 12 тонн, а потужні викиди попелу і вулканічних порід будуть загрожувати населеним пунктам в радіусі кількох кілометрів від кратера.
Нагадаємо, на Гавайських островах через виверження вулкана Кілауеа, який спричинив землетрус і потоки лави, у поселенні Лейлани-Естейтс було зруйновано близько 30 будинків.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +13°
-
Дніпро+27°... +16°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запоріжжя+29°... +15°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+27°... +15°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+28°... +15°
-
Луцьк+30°... +17°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+30°... +16°
-
Одеса+29°... +14°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+30°... +16°
-
Сімферополь+26°... +12°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+28°... +16°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +14°
-
Хмельницький+28°... +14°
-
Черкаси+26°... +13°
-
Чернігів+27°... +14°
-
Чернівці+28°... +15°
Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
Відчувається як: +31 °
Вологість: 87 %
Тиск: 760 мм
Вітер: 2.2 м/с
Ймовірність опадів: 84 %
Схід: 06:19
Захід 20:10
Фаза місяця:
Стрічка новин