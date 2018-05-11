Вулкан Кілауеа на Гаваях може вибухнути

15:23, 11 травня 2018
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Якщо вибух станеться, викиди попелу і вулканічних порід будуть загрожувати населеним пунктам в радіусі кількох кілометрів від кратера

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Вулкан Кілауеа на Гаваях може знову вибухнути.

В Афганістані стався потужний землетрус

Такий висновок зробили фахівці з Геологічної служби США, оскільки в кратері вулкана прогримів потужний вибух, передає Euronews.

Рівень лави падає і якщо він виявиться нижче критичної позначки, в розпечене озеро може почати надходити вода. Це і загрожує вибухами.

Якщо це станеться, з кратера на сотні метрів будуть розлітатися брили вагою до 12 тонн, а потужні викиди попелу і вулканічних порід будуть загрожувати населеним пунктам в радіусі кількох кілометрів від кратера.

Нагадаємо, на Гавайських островах через виверження вулкана Кілауеа, який спричинив землетрус і потоки лави, у поселенні Лейлани-Естейтс було зруйновано близько 30 будинків.

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