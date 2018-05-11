У Києві дві ночі поспіль виявилися рекордно теплими

Травень у столиці вже встановив 12 температурних рекордів.

Травень встановив 12 температурних рекордів / УНІАН

Ночі на 9 і 10 травня у Києві виявилися рекордно теплими.

По це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Так, ніч на 9 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +16,6°, що на 0,4° тепліше ніж це було у 1967 році.

А вночі 10 травня стовпчик термометра не опустився нижче +16,0°, що на 0,6° вище температури 1996 року.

В обсерваторії зазначають, що це вже 12 температурний рекорд цьогорічного травня, хоча за цим показником він суттєво відстає від спекотного травня 2007 року, коли було встановлено 21 температурний рекорд.

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