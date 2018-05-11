У Києві дві ночі поспіль виявилися рекордно теплими

16:11, 11 травня 2018
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Травень у столиці вже встановив 12 температурних рекордів.

Травень встановив 12 температурних рекордів / УНІАН
Травень встановив 12 температурних рекордів / УНІАН

Ночі на 9 і 10 травня у Києві виявилися рекордно теплими.

По це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Так, ніч на 9 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +16,6°, що на 0,4° тепліше ніж це було у 1967 році.

А вночі 10 травня стовпчик термометра не опустився нижче +16,0°, що на 0,6° вище температури 1996 року.

В обсерваторії зазначають, що це вже 12 температурний рекорд цьогорічного травня, хоча за цим показником він суттєво відстає від спекотного травня 2007 року, коли було встановлено 21 температурний рекорд.

Нагадаємо, на вихідних в Україні пройдуть дощі, у всіх регіонах похолодає.

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