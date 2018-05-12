Сьогодні в Україні очікується похолодання та грози
Водночас у більшості областях зберігається пожежна небезпека.
Сьогодні в Україні, крім Львівської та Чернівецької областей, переважатиме надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки.
Водночас, за даними Укргідрометцентру, на півночі та сході України очікуються дощі, часами з грозами.
У Києві дві ночі поспіль виявилися рекордно теплими
Найпрохолодніше сьогодні буде на Сході - на Харківщині та Луганщині пройдуть грозові дощі, стовпчики термометрів опустяться до 13-15° тепла.
На півночі та центрі України також дощитиме, однак температура буде трохи вищою - у межах 18-21°.
У південних областях температура коливатиметься у межах 18-23° тепла, без опадів.
На заході України зберігається тепла погода - 20-25° тепла без опадів.
Як повідомляв УНІАН, в Україні через аномально теплу для травня погоду зацвіли рослини, які не повинні цвісти одночасно.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +13°
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Дніпро+27°... +16°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +15°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+27°... +15°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+28°... +15°
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Луцьк+30°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +16°
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Одеса+29°... +14°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+30°... +16°
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Сімферополь+26°... +12°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+28°... +16°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +14°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+26°... +13°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +15°