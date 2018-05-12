Сьогодні в Україні очікується похолодання та грози

Водночас у більшості областях зберігається пожежна небезпека.

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Сьогодні в Україні, крім Львівської та Чернівецької областей, переважатиме надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, на півночі та сході України очікуються дощі, часами з грозами.

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Найпрохолодніше сьогодні буде на Сході - на Харківщині та Луганщині пройдуть грозові дощі, стовпчики термометрів опустяться до 13-15° тепла.

На півночі та центрі України також дощитиме, однак температура буде трохи вищою - у межах 18-21°.

У південних областях температура коливатиметься у межах 18-23° тепла, без опадів.

На заході України зберігається тепла погода - 20-25° тепла без опадів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через аномально теплу для травня погоду зацвіли рослини, які не повинні цвісти одночасно.