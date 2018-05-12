Киян попередили про значні пориви вітру до кінця доби

15:49, 12 травня 2018
270
0

Також раніше синоптики прогнозували ввечері у Києві місцями короткочасні дощі.

Ілюстрація \ REUTERS
Ілюстрація \ REUTERS

У столиці в найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Сьогодні в Україні очікується похолодання та грози

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній вечір синоптики прогнозували у Києві місцями короткочасні дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео) Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)
Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей
На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів
У Києві сьогодні до +26°, без опадів У Києві сьогодні до +26°, без опадів
Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
760 мм
2.2 м/с
84 %
Стрічка новин