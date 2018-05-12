Киян попередили про значні пориви вітру до кінця доби

Також раніше синоптики прогнозували ввечері у Києві місцями короткочасні дощі.

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У столиці в найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній вечір синоптики прогнозували у Києві місцями короткочасні дощі.