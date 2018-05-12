Росію в травні несподівано засипало снігом (фото, відео)
Як розповідають синоптики, така погода в травні не є рідкістю у російській Тинді.
У Росії на півночі Амурської області, міст Тинда , через циклон випав сніг.
Про це повідомляють мешканці населеного пункту, які і публікують у соціальних мережах відповідні засніжені пейзажі, пище 24 канал.
Як розповідають синоптики, така погода в травні не є рідкістю у Тинді, адже заморозки у цій місцевості можуть тривати навіть до середини червня.
Тында. Сегодня. А у вас +6 и холодно вам?)))) pic.twitter.com/WB73PAvRSp— Red (@queen_viktoriy) May 11, 2018
За даними регіонального Гідрометцентру, протягом суботи, 12 травня, в місті очікуються опади, у тому числі дощ, потеплішає максимально до плюс десяти градусів.
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