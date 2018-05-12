Росію в травні несподівано засипало снігом (фото, відео)

Як розповідають синоптики, така погода в травні не є рідкістю у російській Тинді.

Сніг випав у Росії на півночі Амурської області у місті Тинда / фото instagram.com/aleksandrova__olya

У Росії на півночі Амурської області, міст Тинда , через циклон випав сніг.

Про це повідомляють мешканці населеного пункту, які і публікують у соціальних мережах відповідні засніжені пейзажі, пище 24 канал.

Як розповідають синоптики, така погода в травні не є рідкістю у Тинді, адже заморозки у цій місцевості можуть тривати навіть до середини червня.

Тында. Сегодня. А у вас +6 и холодно вам?)))) pic.twitter.com/WB73PAvRSp — Red (@queen_viktoriy) May 11, 2018

За даними регіонального Гідрометцентру, протягом суботи, 12 травня, в місті очікуються опади, у тому числі дощ, потеплішає максимально до плюс десяти градусів.