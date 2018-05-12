Росію в травні несподівано засипало снігом (фото, відео)

16:38, 12 травня 2018
1512
0

Як розповідають синоптики, така погода в травні не є рідкістю у російській Тинді.

Сніг випав у Росії на півночі Амурської області у місті Тинда / фото instagram.com/aleksandrova__olya
Сніг випав у Росії на півночі Амурської області у місті Тинда / фото instagram.com/aleksandrova__olya

У Росії на півночі Амурської області, міст Тинда , через циклон випав сніг.

Про це повідомляють мешканці населеного пункту, які і публікують у соціальних мережах відповідні засніжені пейзажі, пище 24 канал.

Як розповідають синоптики, така погода в травні не є рідкістю у Тинді, адже заморозки у цій місцевості можуть тривати навіть до середини червня.

За даними регіонального Гідрометцентру, протягом суботи, 12 травня, в місті очікуються опади, у тому числі дощ, потеплішає максимально до плюс десяти градусів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня
Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео) Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)
Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей
На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів
Спекотне літо: які рекорди побила температура в Україні у червні-липні (карти) Спекотне літо: які рекорди побила температура в Україні у червні-липні (карти)
Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)
Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео) Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
760 мм
2.2 м/с
84 %
Стрічка новин