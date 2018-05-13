Прогноз погоди 14 травня: дощі та холодний вітер охоплять Україну

Проте, синоптик запевняє, що тепла погода невдовзі повернеться в Україну.

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У понеділок, 14 травня, погоду України визначатиме прохолодне повітря, а також короткочасні дощі, місцями з грозами. Тому, українцям радять "озброїтися" парасольками і бути готовими до весняних дощових днів.

Український синоптик Наталія Діденко також попереджає про поривчастий вітер та дощі. Проте, запевняє, що тепла погода невдовзі повернеться в Україну.

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"Завтра (14 травня, – ред.) також часом дощ, поривчастий вітер та +16 градусів. Потепліє з 15 травня", – пише синоптик на своїй сторінці у Facebook.

За даними Укргідрометцентру температура повітря в Україні цього дня коливатиметься від +22 до +15 градусів тепла. Всією територією країни пройдуть грози.

Прогноз погоди на понеділок, 14 травня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +20…+22

Харків – +17…+19

Київ – +17…+19