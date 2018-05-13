Прогноз погоди 14 травня: дощі та холодний вітер охоплять Україну
Проте, синоптик запевняє, що тепла погода невдовзі повернеться в Україну.
У понеділок, 14 травня, погоду України визначатиме прохолодне повітря, а також короткочасні дощі, місцями з грозами. Тому, українцям радять "озброїтися" парасольками і бути готовими до весняних дощових днів.
Український синоптик Наталія Діденко також попереджає про поривчастий вітер та дощі. Проте, запевняє, що тепла погода невдовзі повернеться в Україну.
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"Завтра (14 травня, – ред.) також часом дощ, поривчастий вітер та +16 градусів. Потепліє з 15 травня", – пише синоптик на своїй сторінці у Facebook.
За даними Укргідрометцентру температура повітря в Україні цього дня коливатиметься від +22 до +15 градусів тепла. Всією територією країни пройдуть грози.
Прогноз погоди на понеділок, 14 травня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +20…+22
Харків – +17…+19
Київ – +17…+19
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +13°
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Дніпро+27°... +16°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +15°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+27°... +15°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+28°... +15°
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Луцьк+30°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +16°
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Одеса+29°... +14°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+30°... +16°
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Сімферополь+26°... +12°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+28°... +16°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +14°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+26°... +13°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +15°