На Київ налетів шторм: вітер валить на дороги дерева (фото)

Киянам радять щільно закривати вікна в будинках, а у разі виходу на вулицю – триматися осторонь від рекламних щитів та ЛЕП.

У Києві дерева почали падати на дороги від вітру / Facebook - Київ Оперативний

У Києві та Київській області після штормового попередження синоптиків сильні пориви вітру почали валити на дороги дерева.

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У повідомленні КМДА киянам радять щільно закривати вікна в будинках, а у разі виходу на вулицю – триматися осторонь від рекламних щитів та ЛЕП. До кінця доби очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Як повідомляє в Facebook «Киев оперативный», одне дерево в Києві впало в районі Індустріального мосту, на перехресті вулиці Деснянської та провулку Металістів.

Facebook - Київ Оперативний

«Впало так, що перекрило дорогу. Майте на увазі, об'їжджайте. На щастя, без потерпілих», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили користувачі в коментарях до публікації, дерево також впало на дорогу в бік Києва, село Ходосівка (Нова Конча-Заспа).

За повідомленням dtp.kiev.ua у Facebook, деревом була заблокована також дорога Проців – Глибоке в Бориспільському районі.

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Нагадаємо, згідно з прогнозом, в понеділок, 14 травня, погоду України визначатиме прохолодне повітря, а також короткочасні дощі, місцями з грозами. Тому, українцям радять "озброїтися" парасольками і бути готовими до весняних дощовим днях.