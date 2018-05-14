Сьогодні в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

Найтепліше буде на півдні країни.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі / live4fun.ru

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 травня в Україні пройдуть дощі, температура до +24°.

На сході пройдуть дощі, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.

На заході України дощі з грозами Температура до +23°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +21°. У центрі практично без опадів, температура до +22°.

Прогноз на 14 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 травня – Веремій Запашник. Святий отримав таке прізвисько у зв'язку з найважливішою справою селян – оранкою і засівом полів. Якщо це хороший день, то урожай збирати в сухий день.

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