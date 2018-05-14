У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +18°

Ввечері у столиці до +15°.

У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 14 травня, в столиці пройде дощ, температура до +18°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +15°. Вітер південно-східний, до 5,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:16, а зайде о 20:32.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в Україні пройдуть дощі, температура до +24°.

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