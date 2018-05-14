В Україні оголосили штормове попередження

Очікуються грози та сильний вітер.

В Україні сьогодні очікуються грози / фото УНІАН

У понеділок, 14 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 14 травня в Україні місцями грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

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