В Україні оголосили штормове попередження

09:34, 14 травня 2018
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Очікуються грози та сильний вітер.

В Україні сьогодні очікуються грози / фото УНІАН
В Україні сьогодні очікуються грози / фото УНІАН

У понеділок, 14 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +18°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 14 травня в Україні місцями грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройдуть дощі, температура до +24°.

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