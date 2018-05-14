В Індії понад 40 осіб стали жертвами шторму

Швидкість вітру досягала 109 км/год.

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41 людина загинула, багато людей отримали травми в Індії в результаті піщаних бур, гроз та дощів.

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Негода зачепила штати Уттар-Прадеш, Західну Бенгалію, Андхра-Прадеш і столицю Нью-Делі, повідомляє Xinhua.

У штаті Уттар-Прадеш загинули 18 осіб, в Західній Бенгалії - 12, дев'ять людей стали жертвами негоди в Андхра-Прадеші, двоє загинули в Нью-Делі.

У столиці країни швидкість вітру досягала 109 км/год. Через шторм було порушено рух поїздів, також скасували десятки авіарейсів.

Нагадаємо, щонайменше 14 людей загинули, десятки постраждали в результаті ударів блискавок в різних районах Бангладеш.