В Індії понад 40 осіб стали жертвами шторму

10:44, 14 травня 2018
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Швидкість вітру досягала 109 км/год.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

41 людина загинула, багато людей отримали травми в Індії в результаті піщаних бур, гроз та дощів.

Через шторм тисячі людей на Алясці залишилися без електроенергії

Негода зачепила штати Уттар-Прадеш, Західну Бенгалію, Андхра-Прадеш і столицю Нью-Делі, повідомляє Xinhua.

У штаті Уттар-Прадеш загинули 18 осіб, в Західній Бенгалії - 12, дев'ять людей стали жертвами негоди в Андхра-Прадеші, двоє загинули в Нью-Делі.

У столиці країни швидкість вітру досягала 109 км/год. Через шторм було порушено рух поїздів, також скасували десятки авіарейсів.

Нагадаємо, щонайменше 14 людей загинули, десятки постраждали в результаті ударів блискавок в різних районах Бангладеш.

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