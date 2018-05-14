Погода на тиждень: Україну накриють дощі з грозами (карта)

Найбільш тепла погода очікується на сході країни.

Цього тижня Україну накриють дощі / Фото daynews.com.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

У понеділок в Україні пройдуть дощі. На півдні та сході до +23°, в інших регіонах до +21°.

Прогноз на 14 травня / УНІАН

У вівторок, 15 травня, в Україні практично без опадів. На сході до +26°.

Прогноз на 15 травня / УНІАН

У середу, 16 травня, місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на сході - до +27°. В інших регіонах до +25°.

Прогноз на 16 травня / УНІАН

У четвер також очікуються опади. Вночі по країні +7°...+14°, вдень на сході до +30°.

Прогноз на 17 травня / УНІАН

У п'ятницю пройдуть дощі з грозами. На сході до +28°, в інших регіонах до +26°.

Прогноз на 18 травня / УНІАН

19 та 20 травня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі прохолодніше буде на заході - до +10°, на решті території +11°...+14°. Вдень температура по країні +19°...+26°. У неділю вночі на заході до +10°, вдень в Україні від +21° до +27°.

Прогноз на 19 травня / УНІАН

Прогноз на 20 травня / УНІАН

Народний прогноз

14 травня – Веремій Запашник. Святий отримав таке прізвисько у зв'язку з найважливішою справою селян – оранкою і засівом полів. Якщо це хороший день, то урожай збирати в сухий день. 15 травня – Борис і Гліб Сіячі. Тривали польові роботи. У народі так і казали: "Борис і Гліб сіють хліб". Якщо соловей співає всю ніч - буде сонячний день. Якщо соловей заспіває раніше зозулі, літо буде щасливе.

Читайте також Сьогодні в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)

16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли на городах насіння овочей.

17 травня – Пелагея Заступниця. Свята шанується, як покровителька невинних дівчат і всіх несправедливо скривджених. Якщо солов'ї заспівали, то весна буде родючою. 18 травня – Аріна Капустянка, Аріна Розсадниця. В цей день продовжували займатися розсадою.

19 травня – Йов Горошник. У цей день займалися бобовими. Люди говорили: "Приходь працювати на білі горохи". 20 травня – Купайлиця. Селянський народ купав коней у річках.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.