Погода на тиждень: Україну накриють дощі з грозами (карта)
Найбільш тепла погода очікується на сході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.
У понеділок в Україні пройдуть дощі. На півдні та сході до +23°, в інших регіонах до +21°.
У вівторок, 15 травня, в Україні практично без опадів. На сході до +26°.
У середу, 16 травня, місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на сході - до +27°. В інших регіонах до +25°.
У четвер також очікуються опади. Вночі по країні +7°...+14°, вдень на сході до +30°.
У п'ятницю пройдуть дощі з грозами. На сході до +28°, в інших регіонах до +26°.
19 та 20 травня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі прохолодніше буде на заході - до +10°, на решті території +11°...+14°. Вдень температура по країні +19°...+26°. У неділю вночі на заході до +10°, вдень в Україні від +21° до +27°.
Народний прогноз
14 травня – Веремій Запашник. Святий отримав таке прізвисько у зв'язку з найважливішою справою селян – оранкою і засівом полів. Якщо це хороший день, то урожай збирати в сухий день. 15 травня – Борис і Гліб Сіячі. Тривали польові роботи. У народі так і казали: "Борис і Гліб сіють хліб". Якщо соловей співає всю ніч - буде сонячний день. Якщо соловей заспіває раніше зозулі, літо буде щасливе.
Сьогодні в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі (карта)
16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли на городах насіння овочей.
17 травня – Пелагея Заступниця. Свята шанується, як покровителька невинних дівчат і всіх несправедливо скривджених. Якщо солов'ї заспівали, то весна буде родючою. 18 травня – Аріна Капустянка, Аріна Розсадниця. В цей день продовжували займатися розсадою.
19 травня – Йов Горошник. У цей день займалися бобовими. Люди говорили: "Приходь працювати на білі горохи". 20 травня – Купайлиця. Селянський народ купав коней у річках.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +13°
-
Дніпро+27°... +16°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запоріжжя+29°... +15°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+27°... +15°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+28°... +15°
-
Луцьк+30°... +17°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+30°... +16°
-
Одеса+29°... +14°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+30°... +16°
-
Сімферополь+26°... +12°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+28°... +16°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +14°
-
Хмельницький+28°... +14°
-
Черкаси+26°... +13°
-
Чернігів+27°... +14°
-
Чернівці+28°... +15°