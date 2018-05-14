Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає 5 класу.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 14 травня, в Україні очікується пожежна небезпека 5 класу.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"14 травня в Україні, крім Львівської, Чернівецької, Чернігівської, Черкаської, Волинської та Житомирської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні у південних та північних районах Київської області очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 14 травня в Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.