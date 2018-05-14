Південь Франції накрили аномальні снігопади

Оголошено "оранжеве" попередження про небезпеку.

Францію снігопад накрив / twitter.com/Meteos_

Через аномальні снігопади на півдні Франції оголосили "оранжеве" попередження про небезпеку.

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Від снігопадів, які почалися 12 травня, постраждали департаменти Ардеш, Канталь, Верхня Луара і Лозер, передає Euronews.

Сніг почався в південному масиві Центрального регіону на висоті від 900 до 1000 метрів над рівнем моря. Температура повітря знизилася до +17°...+22° до +6°...+11°.

FRANCE : tombe La neige abondamment en Haute-Loire + Il y a jusqu'à 40 centimètres de neige en Lozère ! (VIDEO) https://t.co/7qutzfnEPI pic.twitter.com/05nh9cdej0 — Ancien Professeur (@ancien_prof) 14 травня 2018 р.

Нагадаємо, 41 людина загинула, багато отримали травми в Індії в результаті піщаних бур, гроз та дощів.