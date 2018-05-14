Південь Франції накрили аномальні снігопади

15:07, 14 травня 2018
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Оголошено "оранжеве" попередження про небезпеку.

Францію снігопад накрив / twitter.com/Meteos_
Францію снігопад накрив / twitter.com/Meteos_

Через аномальні снігопади на півдні Франції оголосили "оранжеве" попередження про небезпеку.

Через шторм тисячі людей на Алясці залишилися без електроенергії

Від снігопадів, які почалися 12 травня, постраждали департаменти Ардеш, Канталь, Верхня Луара і Лозер, передає Euronews.

Сніг почався в південному масиві Центрального регіону на висоті від 900 до 1000 метрів над рівнем моря. Температура повітря знизилася до +17°...+22° до +6°...+11°.

Нагадаємо, 41 людина загинула, багато отримали травми в Індії в результаті піщаних бур, гроз та дощів.

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