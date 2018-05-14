Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26° (відеопрогноз)

16:30, 14 травня 2018
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Найтепліше буде на півдні та сході країни.

Завтра в Україні до +26° / фото УНІАН
Завтра в Україні до +26° / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26°.

Погода на тиждень: Україну накриють дощі з грозами (карта)

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +22°.

У північних областях без опадів. Температура до +23°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +25°.

За народним прогнозом, 15 травня – Борис і Гліб Сіячі. Тривали польові роботи. У народі так і казали: "Борис і Гліб сіють хліб". Якщо соловей співає всю ніч, буде сонячний день. Якщо соловей заспіває раніше зозулі, літо буде щасливим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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