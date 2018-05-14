У Києві завтра потеплішає до +23°, без опадів

17:00, 14 травня 2018
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Завтра у столиці буде сонячно.

У Києві завтра потепліє / lifekiev.com
У Києві завтра потепліє / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 15 травня, у столиці без опадів, температура до +23°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +18°. Вітер південний і південно-східний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:12, а зайде о 20:36.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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