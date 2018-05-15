В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +26° (карта)
Дощі очікуються на заході і сході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26°.
Погода на тиждень: Україну накриють дощі з грозами (карта)
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.
На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +22°.
У північних областях без опадів. Температура до +23°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +25°.
За народним прогнозом, 15 травня – Борис і Гліб Сіячі. Тривали польові роботи. У народі так і казали: "Борис і Гліб сіють хліб". Якщо соловей співає всю ніч, буде сонячний день. Якщо соловей заспіває раніше зозулі, літо буде щасливим.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +13°
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Дніпро+27°... +16°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +15°
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Івано-Франківськ+29°... +16°
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Київ+27°... +15°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+28°... +15°
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Луцьк+30°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +16°
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Одеса+29°... +14°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+30°... +16°
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Сімферополь+26°... +12°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+28°... +16°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +14°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+26°... +13°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+28°... +15°