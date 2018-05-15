В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +26° (карта)

08:06, 15 травня 2018
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Дощі очікуються на заході і сході країни.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26°.

Погода на тиждень: Україну накриють дощі з грозами (карта)

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +22°.

У північних областях без опадів. Температура до +23°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +25°.

Прогноз на 15 травня / УНІАН
Прогноз на 15 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 травня – Борис і Гліб Сіячі. Тривали польові роботи. У народі так і казали: "Борис і Гліб сіють хліб". Якщо соловей співає всю ніч, буде сонячний день. Якщо соловей заспіває раніше зозулі, літо буде щасливим.

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