У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

08:30, 15 травня 2018
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Ввечері у столиці до +18°.

Сьогодні В Києві без опадів / REUTERS
Сьогодні В Києві без опадів / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 15 травня, у столиці без опадів, температура до +23°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +18°. Вітер південний і південно-східний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:12, а зайде о 20:36.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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