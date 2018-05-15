Температурні гойдалки та рання осінь: синоптики дали прогноз погоди в Україні до вересня
Офіційні та народні синоптики очікують "гойдалки" з температурою й опадами та радять звикати до цього.
Літо в Україні в цілому не буде посушливим, проте східні, частина центральних та південних областей будуть відчувати брак дощів.
Очікуються спекотні й повністю сухі періоди тривалістю до 10 днів. А в серпні прийдуть дощі, передає "Сегодня".
Для столичного регіону професор Вазіра Мартазінова, заввідділу кліматичних досліджень Українського гідрометеоінституту, зробила прогноз: "Друга половина травня повинна бути дуже гарячою. Зараз похолодання, але кінець повинен бути дуже спекотним і сухим. В окремі дні червня будуть непогані дощі, але місяць буде звичайний, в межах норми. Липень теж буде спокійний. У кінці липня — початку серпня очікуються окремі дуже спекотні дні. Але "гойдалки" — похолодання і потім знову різке підвищення. Початок серпня — з хорошими опадами, цей місяць дуже швидко піде на осінь".
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
За прогнозами Мартазінової, у Хмельницькій і Житомирській областях — спекотна і суха погода, незначні опади, а в серпні очікуються значні опади. У Чернівецькій теж очікується із серйозними опадами останній місяць літа.
"У Чернігівській і Сумській областях в червні повинні бути хороші опади, липень — спекотний і погано з опадами. У Харківській області — плутанина в температурно-вологовому режимі, опадів може бути більше, ніж треба", — прогнозує Мартазінова.
Прогноз народного синоптика Леоніда Горбаня збігається з науковим — очікуються температурні "гойдалки", а дощити буде в основному в червні і липні. Перший літній місяць, за прогнозами Горбаня, почнеться без спеки — у першу декаду червня денна температура повітря буде коливатися в межах від +19 до +24 градусів. У другій половині місяця температура буде постійно коливатися і поступово підвищуватися. У червні дощі обіцяють йти майже щотижня, але в межах норми, а на початку третьої декади (21-22 числа) можливі бурі.
Не менш дощовим, за прогнозом народного синоптика, але більш теплим, буде липень, з підвищенням середньодобової температури до кінця місяця. Як і в попередньому місяці, дощитиме буде майже щотижня, а це, за словами Горбаня, може перешкодити збиранню врожаю. Серпень, за даними народного синоптика, буде спекотним, з малою кількістю опадів, а в другій половині місяця почнеться зниження середньодобової температури.
Як передає Погода УНІАН, 15 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26°.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +13°
-
Дніпро+27°... +16°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запоріжжя+29°... +15°
-
Івано-Франківськ+29°... +16°
-
Київ+27°... +15°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+28°... +15°
-
Луцьк+30°... +17°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+30°... +16°
-
Одеса+29°... +14°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+30°... +16°
-
Сімферополь+26°... +12°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+28°... +16°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +14°
-
Хмельницький+28°... +14°
-
Черкаси+26°... +13°
-
Чернігів+27°... +14°
-
Чернівці+28°... +15°