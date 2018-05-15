Температурні гойдалки та рання осінь: синоптики дали прогноз погоди в Україні до вересня

Офіційні та народні синоптики очікують "гойдалки" з температурою й опадами та радять звикати до цього.

Синоптики дали прогноз погоди до вересня / фото УНІАН

Літо в Україні в цілому не буде посушливим, проте східні, частина центральних та південних областей будуть відчувати брак дощів.

Очікуються спекотні й повністю сухі періоди тривалістю до 10 днів. А в серпні прийдуть дощі, передає "Сегодня".

Для столичного регіону професор Вазіра Мартазінова, заввідділу кліматичних досліджень Українського гідрометеоінституту, зробила прогноз: "Друга половина травня повинна бути дуже гарячою. Зараз похолодання, але кінець повинен бути дуже спекотним і сухим. В окремі дні червня будуть непогані дощі, але місяць буде звичайний, в межах норми. Липень теж буде спокійний. У кінці липня — початку серпня очікуються окремі дуже спекотні дні. Але "гойдалки" — похолодання і потім знову різке підвищення. Початок серпня — з хорошими опадами, цей місяць дуже швидко піде на осінь".

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За прогнозами Мартазінової, у Хмельницькій і Житомирській областях — спекотна і суха погода, незначні опади, а в серпні очікуються значні опади. У Чернівецькій теж очікується із серйозними опадами останній місяць літа.

"У Чернігівській і Сумській областях в червні повинні бути хороші опади, липень — спекотний і погано з опадами. У Харківській області — плутанина в температурно-вологовому режимі, опадів може бути більше, ніж треба", — прогнозує Мартазінова.

Прогноз народного синоптика Леоніда Горбаня збігається з науковим — очікуються температурні "гойдалки", а дощити буде в основному в червні і липні. Перший літній місяць, за прогнозами Горбаня, почнеться без спеки — у першу декаду червня денна температура повітря буде коливатися в межах від +19 до +24 градусів. У другій половині місяця температура буде постійно коливатися і поступово підвищуватися. У червні дощі обіцяють йти майже щотижня, але в межах норми, а на початку третьої декади (21-22 числа) можливі бурі.

Не менш дощовим, за прогнозом народного синоптика, але більш теплим, буде липень, з підвищенням середньодобової температури до кінця місяця. Як і в попередньому місяці, дощитиме буде майже щотижня, а це, за словами Горбаня, може перешкодити збиранню врожаю. Серпень, за даними народного синоптика, буде спекотним, з малою кількістю опадів, а в другій половині місяця почнеться зниження середньодобової температури.

Як передає Погода УНІАН, 15 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26°.