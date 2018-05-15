Синоптики попереджають про грози та сильний вітер на заході і сході України

09:32, 15 травня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У багатьох областях очікується погіршення погодних умов / фото УНІАН
У багатьох областях очікується погіршення погодних умов / фото УНІАН

Сьогодні, 15 травня, у західних та східних областях України очікуються грози та сильний вітер.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

"15 травня вдень у західних, східних та Сумській областях грози, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26°.

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