Синоптики попереджають про грози та сильний вітер на заході і сході України

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У багатьох областях очікується погіршення погодних умов / фото УНІАН

Сьогодні, 15 травня, у західних та східних областях України очікуються грози та сильний вітер.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

"15 травня вдень у західних, східних та Сумській областях грози, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +26°.