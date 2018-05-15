Жертвами шторму в Індії стали 87 осіб

10:46, 15 травня 2018
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Ще більше 130 осіб постраждали.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Не менш 87 осіб загинули, 136 постраждали в Індії від ураганів, що супроводжувалися сильним вітром та блискавками.

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Найбільше загиблих, 52 осіб, що зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Ураган накрив багато штатів Індії 13 травня, вітер виривав дерева, стовпи електропередач і трансформатори. Місцями швидкість вітру досягала 109 км на годину.

Нагадаємо, щонайменше 14 людей загинули, десятки постраждали в результаті ударів блискавок в різних районах Бангладеш.

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