Жертвами шторму в Індії стали 87 осіб

Ще більше 130 осіб постраждали.

Ілюстрація / REUTERS

Не менш 87 осіб загинули, 136 постраждали в Індії від ураганів, що супроводжувалися сильним вітром та блискавками.

Читайте також На Київ налетів шторм: вітер валити на дороги дерева (фото)

Найбільше загиблих, 52 осіб, що зафіксовано в штаті Уттар-Прадеш, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Ураган накрив багато штатів Індії 13 травня, вітер виривав дерева, стовпи електропередач і трансформатори. Місцями швидкість вітру досягала 109 км на годину.

Нагадаємо, щонайменше 14 людей загинули, десятки постраждали в результаті ударів блискавок в різних районах Бангладеш.