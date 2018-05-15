На Гаваях через виверження вулкана земля вкрилася тріщинами (відео)
У тріщинах кипить лава, а іноді навіть викидається назовні.
Через виверження вулкану Кілауеа на Гаваях земна кора вкрилася тріщинами.
NASA показало супутникові фото виверження вулкану на Гаваях
У тріщинах кипить лава, а іноді навіть викидається назовні. Найбільшу - довжиною 300 метрів - сейсмологи зафіксували напередодні, йдеться в сюжеті ТСН.
З нового розлому, який став вже 18-м, періодично викидають розпечені камені.
Гаваї тріщать по швах. Через виверження вулкана земна кора розкололася
Нагадаємо, раніше вчені попереджали, що вулкан Кілауеа на Гаваях може знову вибухнути.
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