На Гаваях через виверження вулкана земля вкрилася тріщинами (відео)

11:49, 15 травня 2018
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У тріщинах кипить лава, а іноді навіть викидається назовні.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через виверження вулкану Кілауеа на Гаваях земна кора вкрилася тріщинами.

NASA показало супутникові фото виверження вулкану на Гаваях

У тріщинах кипить лава, а іноді навіть викидається назовні. Найбільшу - довжиною 300 метрів - сейсмологи зафіксували напередодні, йдеться в сюжеті ТСН.

З нового розлому, який став вже 18-м, періодично викидають розпечені камені.

Нагадаємо, раніше вчені попереджали, що вулкан Кілауеа на Гаваях може знову вибухнути.

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