На Гаваях через виверження вулкана земля вкрилася тріщинами (відео)

У тріщинах кипить лава, а іноді навіть викидається назовні.

Ілюстрація / REUTERS

Через виверження вулкану Кілауеа на Гаваях земна кора вкрилася тріщинами.

Читайте також NASA показало супутникові фото виверження вулкану на Гаваях

У тріщинах кипить лава, а іноді навіть викидається назовні. Найбільшу - довжиною 300 метрів - сейсмологи зафіксували напередодні, йдеться в сюжеті ТСН.

З нового розлому, який став вже 18-м, періодично викидають розпечені камені.

Нагадаємо, раніше вчені попереджали, що вулкан Кілауеа на Гаваях може знову вибухнути.