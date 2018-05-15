У Китаї в результаті повені загинули троє людей

12:58, 15 травня 2018
35
0

Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повеней та інших стихійних лих, викликаних проливними дощами, в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю загинули троє людей.

Жертвами повеней в Кенії стали більше 130 людей

Ще двоє вважаються зниклими безвісти, повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві влади.

За даними чиновників, від стихійного лиха постраждали 54,8 тисяч осіб, 6108 з яких були в екстреному порядку евакуйовані, 1692 потребують термінової матеріальної допомоги, троє загинули, двоє зникли безвісти.

Через дощі постраждали також 4,46 тисяч га сільгоспугідь, посіви на 0,24 тисяч га з яких були повністю знищені.

Нагадаємо, не менш 87 осіб загинули, 136 постраждали в Індії від ураганів, що супроводжувалися сильним вітром та блискавками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
У Києві сьогодні до +26°, без опадів У Києві сьогодні до +26°, без опадів
В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта) В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)
Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео) Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
760 мм
2.2 м/с
84 %
Стрічка новин