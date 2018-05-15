У Китаї в результаті повені загинули троє людей

Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

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У результаті повеней та інших стихійних лих, викликаних проливними дощами, в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю загинули троє людей.

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Ще двоє вважаються зниклими безвісти, повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві влади.

За даними чиновників, від стихійного лиха постраждали 54,8 тисяч осіб, 6108 з яких були в екстреному порядку евакуйовані, 1692 потребують термінової матеріальної допомоги, троє загинули, двоє зникли безвісти.

Через дощі постраждали також 4,46 тисяч га сільгоспугідь, посіви на 0,24 тисяч га з яких були повністю знищені.

Нагадаємо, не менш 87 осіб загинули, 136 постраждали в Індії від ураганів, що супроводжувалися сильним вітром та блискавками.