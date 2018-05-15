Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах

При сильних зливах існує можливість утворення селевих потоків.

На річках очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia

Протягом найближчих днів на водоймах України очікується підвищення рівнів води.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, 15-18 травня на Десні у межах Чернігівської області утримується перевищення небезпечних відміток з тенденцією зменшення. 15-16 травня на Десні нижче м. Чернігів продовжуватиметься формування максимумів весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави у районі поста Морівськ.

Також протягом 16-17 травня очікуються пiдйоми рiвнiв води: на рiчках Закарпатської областi на 0,5-1,5 м, рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3-1,0 м.

При дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, 15 травня у західних та східних областях України очікуються грози та сильний вітер.