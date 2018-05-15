Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах
При сильних зливах існує можливість утворення селевих потоків.
Протягом найближчих днів на водоймах України очікується підвищення рівнів води.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +26° (карта)
Так, 15-18 травня на Десні у межах Чернігівської області утримується перевищення небезпечних відміток з тенденцією зменшення. 15-16 травня на Десні нижче м. Чернігів продовжуватиметься формування максимумів весняного водопілля зі збереженням затоплення заплави у районі поста Морівськ.
Також протягом 16-17 травня очікуються пiдйоми рiвнiв води: на рiчках Закарпатської областi на 0,5-1,5 м, рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3-1,0 м.
При дуже сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків.
Нагадаємо, 15 травня у західних та східних областях України очікуються грози та сильний вітер.
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