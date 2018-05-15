В Японії стався землетрус

15:40, 15 травня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 15 травня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,5.

Вулкан Кілауеа на Гаваях може вибухнути

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 9 км на південний схід від міста Оцукі. Осередок землетрусу залягав на глибині 58,3 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в Афганістані 10 травня стався землетрус магнітудою 6,5. Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Гіндукуш.

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