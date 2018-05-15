В Україні завтра буде тепло, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

Найтепліше буде в центрі країни.

Завтра в Україні буде тепло / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 травня, в Україні очікується тепла погода, у західних областях пройдуть дощі.

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На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +24°.

У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

За народним прогнозом, 16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли на городах насіння овочів.

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