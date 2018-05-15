В Україні завтра буде тепло, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 15 травня 2018
191
0

Найтепліше буде в центрі країни.

Завтра в Україні буде тепло / Фото УНІАН
Завтра в Україні буде тепло / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 травня, в Україні очікується тепла погода, у західних областях пройдуть дощі.

Синоптики попереджають про грози та сильний вітер на заході і сході України

На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +24°.

У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

За народним прогнозом, 16 травня – Мавра Розсадниця, Мавра Молочниця. Господині сіяли на городах насіння овочів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
В Індії 20 людей загинули через зливи В Індії 20 людей загинули через зливи
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео) Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)
Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей
На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів
Спекотне літо: які рекорди побила температура в Україні у червні-липні (карти) Спекотне літо: які рекорди побила температура в Україні у червні-липні (карти)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 31 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
87 %
760 мм
2.2 м/с
84 %
Стрічка новин