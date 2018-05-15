У Києві завтра без опадів, температура до +25°

17:00, 15 травня 2018
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Завтра у столиці очікується сильний вітер.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН
Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 травня у столиці без опадів, температура до +25°.

Синоптики попереджають про грози та сильний вітер на заході і сході України

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +20°. Вітер південний і південно-східний, до 6,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:10, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 травня, в Україні очікується тепла погода. у західних областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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