У Києві завтра без опадів, температура до +25°

Завтра у столиці очікується сильний вітер.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 травня у столиці без опадів, температура до +25°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +20°. Вітер південний і південно-східний, до 6,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:10, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 травня, в Україні очікується тепла погода. у західних областях пройдуть дощі.

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